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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC6161/02
2 in 1 s. filo: scopa elet. e aspirabr.
Ciclonico senza sacco
Batteria da 16,8 V
Filtro HEPA a 2 stadi
DailyDuo dispone di potenti batterie a 16,8 V che assicurano un'elevata potenza di aspirazione durante tutto il periodo di funzionamento. Insieme all'alta velocità di rotazione di PowerBrush, DailyDuo ti aiuta ad ottenere una pulizia profonda senza sforzi.
Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.
Il filtro HEPA placcato è dotato di un'ampia superficie di filtraggio e di prestazioni superiori. Insieme al flusso ciclonico, il sistema previene i blocchi per risultati di filtraggio superiori e duraturi.
Riconoscimenti
Recensioni