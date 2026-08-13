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  • Prestazioni ottimali per la pulizia di tutti i giorni
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Fuori produzione

DailyDuoScopa elettrica

FC6161/02

1 premio

Prestazioni ottimali per la pulizia di tutti i giorni
Scopri la pulizia ogni giorno con Philips DailyDuo. Questa scopa elettrica 2-in-1 senza filo ti consente di pulire sia il pavimento che i mobili grazie alla semplice impugnatura rimovibile. Sempre a portata di mano per la pulizia di tutti i giorni!
Vedi tutti i vantaggi

Sistema 2-in-1 senza filo con costante potenza aspirante

Prestazioni ottimali per la pulizia di tutti i giorni

  • 2 in 1 s. filo: scopa elet. e aspirabr.

  • Ciclonico senza sacco

  • Batteria da 16,8 V

  • Filtro HEPA a 2 stadi

Potenti batterie da 16,8 V per un'elevata potenza di aspirazione

Potenti batterie da 16,8 V per un'elevata potenza di aspirazione

DailyDuo dispone di potenti batterie a 16,8 V che assicurano un'elevata potenza di aspirazione durante tutto il periodo di funzionamento. Insieme all'alta velocità di rotazione di PowerBrush, DailyDuo ti aiuta ad ottenere una pulizia profonda senza sforzi.

Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale

Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale

Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.

Filtro ciclonico HEPA per un filtraggio più duraturo

Filtro ciclonico HEPA per un filtraggio più duraturo

Il filtro HEPA placcato è dotato di un'ampia superficie di filtraggio e di prestazioni superiori. Insieme al flusso ciclonico, il sistema previene i blocchi per risultati di filtraggio superiori e duraturi.

Specifiche tecniche

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