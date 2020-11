Tubo telescopico,spazzola,spazzolina e accessorio zone difficili

Il modello FC6094 Philips (14,4 V) viene fornito in combinazione con una serie di accessori per poter eseguire qualsiasi operazione. I suoi pratici accessori comprendono una spazzola da pavimento e un tubo telescopico per rimuovere efficacemente lo sporco ostinato anche su ampie zone. Lo spazzolino morbido è indicato per le superfici delicate mentre la bocchetta a lancia consente di raggiungere le zone più difficili.