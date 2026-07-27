ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita
  • Eccellente erogazione del vapore garantita

Azur Serie 7000Ferro da stiro a vapore

DST7061/30

Eccellente erogazione del vapore garantita
Esclusiva piastra SteamGlide Elite con elevata resistenza ai graffi e Quick Calc Release per prestazioni di lunga durata.
Vedi tutti i vantaggi

Piastra SteamGlide Elite, scorrevolezza e durata ottimali

Eccellente erogazione del vapore garantita

  • Potenza 3000 W

  • Colpo vapore fino a 250 g

  • Serbatoio acqua da 300 ml

  • Piastra a 6 strati con strato in titanio e base in acciaio

  • Sistema anticalcare rapido

Colpo di vapore fino a 250 g per eliminare le pieghe più ostinate

Colpo di vapore fino a 250 g per eliminare le pieghe più ostinate

Penetra più a fondo nei tessuti per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate.

SteamGlide Elite, la nostra piastra più scorrevole e resistente ai graffi

SteamGlide Elite, la nostra piastra più scorrevole e resistente ai graffi

L'esclusiva piastra SteamGlide Elite di Philips è la migliore della nostra gamma in termini di scorrevolezza e resistenza ai graffi.

Sistema rapido di scarico del calcare

Sistema rapido di scarico del calcare

Quick Calc Release per una facile pulizia anticalcare del ferro da stiro e prestazioni di erogazione del vapore durature.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee