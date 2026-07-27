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Garanzia di 2 anni
DST7061/30
Potenza 3000 W
Colpo vapore fino a 250 g
Serbatoio acqua da 300 ml
Piastra a 6 strati con strato in titanio e base in acciaio
Sistema anticalcare rapido
Penetra più a fondo nei tessuti per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate.
L'esclusiva piastra SteamGlide Elite di Philips è la migliore della nostra gamma in termini di scorrevolezza e resistenza ai graffi.
Quick Calc Release per una facile pulizia anticalcare del ferro da stiro e prestazioni di erogazione del vapore durature.
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