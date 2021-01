Serbatoio dell'acqua

Questo serbatoio dell'acqua è facile da rimuovere e ricaricare e ha una capacità di 1,2 litri per preparare fino a 10 tazze di caffè. Pulisci regolarmente il serbatoio per evitare malfunzionamenti. Compatibile con la macchina per caffè Philips Pure Essentials.