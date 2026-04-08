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Viva Collection Contenitore polpa
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CP9561
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La polpa cade all'interno dell'apposito contenitore della centrifuga Philips. Ciò significa che non è più necessario rimuovere la polpa dalle altre parti (ad esempio dal coperchio).
Viva CollectionCentrifuga
HR1832/00R0
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