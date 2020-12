Tantissime ricette, minimo sforzo

Questo robot da cucina Philips è costituito da un sistema compatto 3 in 1 con un recipiente da 2 l, un frullatore e un tritatutto. È dotato anche di 4 dischi in acciaio inox per creare un'ampia varietà di pietanze senza sforzo. Custodia per accessori inclusa. Scopri tutti i vantaggi