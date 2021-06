MySound: Personal Sound Profiles

La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno ha le proprie preferenze. Pertanto MySound mette a disposizione tre diversi profili audio per garantire un'esperienza d'ascolto senza precedenti: Clear: per un audio molto chiaro e nitido; Soft: per un audio più piacevole e tenue; Warm: per un audio caldo e confortevole.