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Supporto
BHS677/00
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È possibile utilizzare lo styler Philips sui capelli bagnati?
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Lisciare o arricciare i capelli può danneggiarli?
Dove si trovano numero di modello e di serie dello styler Philips?
Cosa fa la funzione di ionizzazione dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Pulizia dello styler per capelli Philips
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