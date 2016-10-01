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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BHB868/00
Metti in risalto i tuoi ricci
L'arricciacapelli Sublime Ends è il nostro primo arricciacapelli progettato per proteggere le punte fragili durante lo styling. Grazie all'innovativa tecnologia SplitStop puoi creare senza preoccupazioni ricci morbidi da mettere in mostra!
Cilindro da 32 mm
Tecnologia SplitStop
Cheratina
Impostazioni digitali della temperatura
Il nostro segreto per la massima prevenzione delle doppie punte è la nuova tecnologia SplitStop. Si tratta di una combinazione unica per prestazioni di calore ottimali e frizione minima che protegge la salute dei tuoi capelli dalle radici alle punte. Non ci sono sbalzi di temperature, il calore è erogato in modo uniforme e costante lungo il cilindro durante lo styling. Il cilindro è rivestito in ceramica per ridurre la trazione sulle ciocche di capelli. Crea ricci perfetti con punte sane e splendenti.
La cheratina è un ingrediente essenziale dei capelli che li rende forti, sani e splendidi. La parte in ceramica è arricchita di cheratina, per prendersi ancora più cura dei tuoi capelli.
Il display digitale con 8 impostazioni della temperatura ti offre il massimo controllo per regolare la temperatura in base al tuo tipo di capelli, evitando che si danneggino.
Recensioni
dopo 2 anni di arricciamento simulato a 180 °C su capelli medi europei senza doppie punte