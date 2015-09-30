Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
32PHH4100/88
TV LED Slim
Il TV per oggi e per domani: TV LED sottile Philips serie 4100 con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e tutte le funzioni di cui hai bisogno come porte USB e HDMI extra per sfruttare il tuo TV a casa.
80 cm (32")
TV LED
DVB-T/C
I TV tradizionali sono dotati di una cornice simile a quella di un quadro. La nostra cornice è moderna e ultra sottile, per farti ammirare un'immagine più ampia.
Un televisore dalle linee moderne e raffinate merita un supporto che lo metta in evidenza. Per questo i designer dei TV Philips hanno creato questo esclusivo piedistallo aperto che si integra alla perfezione nell'ambiente della tua casa.
Per consentirti di ammirare immagini naturali da qualsiasi sorgente, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita o il telegiornale, oppure quando vuoi condividere un video con gli amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
3.7
su 5
47
Recensioni
lelle80
30/09/2015
Italia
Compratore verificato
prodotto ok
Ottimo prodotto, chiaro e di facile uso. Se devo trovare un difetto lento nel cambio dei canali, funzione altamente migliorabile.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHH4100 TV LED Slim
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHH4100 TV LED Slim
loucky32
06/06/2016
France
Compratore verificato
tres contente de mon achat
très contente de mon achat bonne luminosité bon son et j'ai pu adapter un casque ce qui me permet de regarder la télé la nuit sans réveiller mon conjoint
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHH4100 Téléviseur LED plat
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHH4100 Téléviseur LED plat
sterkler
01/05/2016
France
Compratore verificato
Très bon téléviseur
Très bon produit notre attente envers ce téléviseur nous convient parfaitement bonne qualité d'image et mise en route extrêmement facile.Très bon rendu d'image
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHH4100 Téléviseur LED plat
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHH4100 Téléviseur LED plat
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.