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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Cornice ridotta
27" (68,6 cm)
MHL
Mobile High Definition Link (MHL) è un'interfaccia di audio/video ad alta definizione che collega direttamente telefoni cellulari ed altri dispositivi portatili ai display ad alta definizione. Un cavo MHL opzionale consente di collegare semplicemente il tuo dispositivo portatile MHL capiente a questo grande display Philips MHL e di guardare i tuoi video HD animarsi con pieno suono digitale. Ora non solo potrai apprezzare i giochi, le foto, i film o le altre app da cellulare sul grande schermo, ma potrai ricaricare simultaneamente il tuo dispositivo portatile in modo da non rimanere mai senza alimentazione a metà strada.
I display AH-IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178º, rendendo possibile la visione da quasi tutte le angolazioni. A differenza dei pannelli TN standard, i display AH-IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità uniforme.
Utilizzando i pannelli della più recente tecnologia, i nuovi display Philips sono progettati con un approccio minimalista limitando lo spessore della cornice esterna a circa 2,5 mm. Combinato con il pannello interno nero di 9 mm, le dimensioni totali della cornice sono state ridotte considerevolmente consentendo distrazioni minime e dimensioni massime di visualizzazione. Particolarmente idoneo per la configurazione con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questo display con cornice ridotta dà la sensazione di usare un grande display.
4.5
su 5
6
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
TechLover
19/04/2015
United Kingdom
PERFECT
I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Sì, consiglio questo prodotto
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testevista
08/11/2013
France
un excellent rapport qualité/prix
je suis très satisfait de cet écran. des couleurs fidèles base consomation 28w écran lumineux connectée à un mac mini je retrouve une image fidèle à Mac OS son un peu trop aigu mais permet d'avoir des haut parleur a moindre coût.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 234E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Sì, consiglio questo prodotto
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Ralhts
29/09/2014
Nederland
Compratore verificato
Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding
Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Sì, consiglio questo prodotto
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Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.
Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.