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  • Energy Label Europe A
    Immagini intense con il display AH-IPS
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Fuori produzione

Monitor LCD con SmartImage Lite

274E5QHSB/00

4.5
| (6) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Immagini intense con il display AH-IPS
Questo accattivante display Philips con cornice ultra sottile e schermo AH-IPS ti offre immagini eccellenti dai colori intensi. Il collegamento Mobile HD ti consente di visualizzare il contenuto dello smartphone sullo schermo.
Vedi tutti i vantaggi

con cornice ultra sottile e tecnologia MHL

Immagini intense con il display AH-IPS

  • Cornice ridotta

  • 27" (68,6 cm)

  • MHL

La tecnologia MHL per apprezzare il contenuto mobile sul grande schermo

La tecnologia MHL per apprezzare il contenuto mobile sul grande schermo

Mobile High Definition Link (MHL) è un'interfaccia di audio/video ad alta definizione che collega direttamente telefoni cellulari ed altri dispositivi portatili ai display ad alta definizione. Un cavo MHL opzionale consente di collegare semplicemente il tuo dispositivo portatile MHL capiente a questo grande display Philips MHL e di guardare i tuoi video HD animarsi con pieno suono digitale. Ora non solo potrai apprezzare i giochi, le foto, i film o le altre app da cellulare sul grande schermo, ma potrai ricaricare simultaneamente il tuo dispositivo portatile in modo da non rimanere mai senza alimentazione a metà strada.

Il display AH-IPS offre immagini eccezionali con angolo visuale estremamente ampio

Il display AH-IPS offre immagini eccezionali con angolo visuale estremamente ampio

I display AH-IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178º, rendendo possibile la visione da quasi tutte le angolazioni. A differenza dei pannelli TN standard, i display AH-IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità uniforme.

Design minimalista con la cornice ridotta

Utilizzando i pannelli della più recente tecnologia, i nuovi display Philips sono progettati con un approccio minimalista limitando lo spessore della cornice esterna a circa 2,5 mm. Combinato con il pannello interno nero di 9 mm, le dimensioni totali della cornice sono state ridotte considerevolmente consentendo distrazioni minime e dimensioni massime di visualizzazione. Particolarmente idoneo per la configurazione con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questo display con cornice ridotta dà la sensazione di usare un grande display.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

6

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

19/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

PERFECT

I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Sì, consiglio questo prodotto

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08/11/2013

France

France

un excellent rapport qualité/prix

je suis très satisfait de cet écran. des couleurs fidèles base consomation 28w écran lumineux connectée à un mac mini je retrouve une image fidèle à Mac OS son un peu trop aigu mais permet d'avoir des haut parleur a moindre coût.

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Questa revisione è stata effettuata per 234E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Sì, consiglio questo prodotto

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29/09/2014

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding

Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

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