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Fuori produzione
Immagini intense con il display AH-IPS
Questo accattivante display Philips con cornice ultra sottile e schermo AH-IPS ti offre immagini eccellenti dai colori intensi. Il collegamento Mobile HD ti consente di visualizzare il contenuto dello smartphone sullo schermo.
Cornice ridotta
27" (68,6 cm)
MHL
Mobile High Definition Link (MHL) è un'interfaccia di audio/video ad alta definizione che collega direttamente telefoni cellulari ed altri dispositivi portatili ai display ad alta definizione. Un cavo MHL opzionale consente di collegare semplicemente il tuo dispositivo portatile MHL capiente a questo grande display Philips MHL e di guardare i tuoi video HD animarsi con pieno suono digitale. Ora non solo potrai apprezzare i giochi, le foto, i film o le altre app da cellulare sul grande schermo, ma potrai ricaricare simultaneamente il tuo dispositivo portatile in modo da non rimanere mai senza alimentazione a metà strada.
I display AH-IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178º, rendendo possibile la visione da quasi tutte le angolazioni. A differenza dei pannelli TN standard, i display AH-IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità uniforme.
Utilizzando i pannelli della più recente tecnologia, i nuovi display Philips sono progettati con un approccio minimalista limitando lo spessore della cornice esterna a circa 2,5 mm. Combinato con il pannello interno nero di 9 mm, le dimensioni totali della cornice sono state ridotte considerevolmente consentendo distrazioni minime e dimensioni massime di visualizzazione. Particolarmente idoneo per la configurazione con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questo display con cornice ridotta dà la sensazione di usare un grande display.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
BaGiovi
11/01/2016
Italia
Compratore verificato
buon rapporto qualità prezzo
Il monitor ha un'ottima definizione delle immagini. Assolutamente non stanca gli occhi dopo un lungo utilizzo. Non uso gli altoparlanti integrati quindi sono per me un surplus. Consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.
Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.