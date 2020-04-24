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  • Immagini brillanti e nitide a tutto schermo
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Fuori produzione

Monitor LCD Full HD

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Vedi tutti i vantaggi

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Scopri un comfort e una leggibilità superiori durante la lettura di documenti lunghi e ricchi di testo. La modalità EasyRead crea un'esperienza di visualizzazione simile alla carta e più delicata per gli occhi, regolando i colori e i livelli di zoom del display in modo da simulare la sensazione di lettura su carta direttamente sul tuo display digitale.

Montaggio VESA per la massima flessibilità

Display con cornice sottile per una visione perfetta

I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

18

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

24/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Upgraded monitor as my older Philips was too small

Because past experience with Philips products showed they were always reliable.

Pro

Quality picture and easy set up. Price excellent.

Contro

None found yet.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

14/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Best Coffee Machine Bar none

Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin

Pro

plug in go and brilliant

Contro

bigger water tank would be useful

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

Sì, consiglio questo prodotto

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Date of Use 2018-10-14

15/01/2024

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Für den Preis unschlagbar

Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

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