Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Immagini brillanti e nitide a tutto schermo
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Scopri un comfort e una leggibilità superiori durante la lettura di documenti lunghi e ricchi di testo. La modalità EasyRead crea un'esperienza di visualizzazione simile alla carta e più delicata per gli occhi, regolando i colori e i livelli di zoom del display in modo da simulare la sensazione di lettura su carta direttamente sul tuo display digitale.
I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.
4.6
su 5
18
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Rodge12440
24/04/2020
United Kingdom
Compratore verificato
Upgraded monitor as my older Philips was too small
Because past experience with Philips products showed they were always reliable.
Pro
Quality picture and easy set up. Price excellent.
Contro
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Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Martin_Neil
14/11/2019
United Kingdom
Compratore verificato
Best Coffee Machine Bar none
Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin
Pro
plug in go and brilliant
Contro
bigger water tank would be useful
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
reini1
15/01/2024
Deutschland
Compratore verificato
Für den Preis unschlagbar
Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse