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Fuori produzione

Monitor LCD

237E7QDSB/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Colori vivaci, dettagli nitidi

Il luminoso e ampio display offre colori vivaci e dettagli nitidi in un design davvero elegante, per un look leggero e originale sia a casa, sia in ufficio.

Vedi tutti i vantaggi

in un design elegante

Colori vivaci, dettagli nitidi

  • E Line

  • 23" (58,4 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Display ecocompatibile senza mercurio

I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.

Consumo energetico ridotto per risparmiare sulla bolletta

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free

Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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27/02/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 227E7QDSB Monitor LCD

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Esclusioni di responsabilità

  1. Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore

  2. Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.

  3. Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL

  4. Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org

  5. La parola "AH-IPS", il marchio e i relativi brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  6. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse