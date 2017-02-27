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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Colori vivaci, dettagli nitidi
Il luminoso e ampio display offre colori vivaci e dettagli nitidi in un design davvero elegante, per un look leggero e originale sia a casa, sia in ufficio.
E Line
23" (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.
Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Rody
27/02/2017
Italia
Compratore verificato
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 227E7QDSB Monitor LCD
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Questa revisione è stata effettuata per 227E7QDSB Monitor LCD
Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore
Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.
Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL
Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org
La parola "AH-IPS", il marchio e i relativi brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
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