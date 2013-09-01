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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
E Line
23" (58,4 cm)
Display Full HD
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartImage Lite è un'esclusiva tecnologia all'avanguardia sviluppata da Philips per l'analisi dei contenuti visualizzati su schermo. In base alle scene visualizzate, SmartImage Lite ottimizza il contrasto, la saturazione del colore, la nitidezza delle immagini e dei filmati per le prestazioni della visualizzazione più accattivante: il tutto in tempo reale e premendo un solo pulsante.
SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
riki57
01/09/2013
Italia
prodotto eccelllente
ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
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micha12359
24/08/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sì, consiglio questo prodotto
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