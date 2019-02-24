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Fuori produzione
Massimo divertimento sul tuo display LED HDMI
Questo elegante display a LED multimediale HDMI Full HD 234EL2 con i raffinati comandi SmartTouch è ideale per immergersi nel mondo dei giochi e dei film
E-line 23" (58,4 cm)
Full HD
Finitura lucida attraente ed elegante che si abbina perfettamente allo stile della tua casa.
Il semplice controllo del formato immagine di Philips tramite OSD consente di passare dal formato 4:3 al formato panoramico e viceversa per adattarsi al display e ai contenuti, nonché di gestire immagini di grandi dimensioni senza dover scorrere tra le schermate o visualizzare file multimediali di grandi dimensioni in formato panoramico, senza distorsioni, con modalità standard in formato 4:3.
Grazie alle immagini chiare e nitide, potrai offrire al tuo pubblico un'esperienza visiva davvero memorabile. I tuoi spettatori potranno godere di uno spettacolo senza confronti, con una gamma di colori sorprendente ed estrema nitidezza delle immagini.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.3
su 5
60
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Mucio
24/02/2019
Italia
ottimo prodotto
Prodotto usato per 5-6 anni di fila, ottimo feedback visivo e tempi di risposta. Utilizzato anche per gaming e se l'è cavata sempre bene. La mancanza di una porta hdmi è una nota negativa, ma si può fare a meno utilizzando una porta hdmi-dvi-d e la qualità è nettamente superiore alla vga.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control
sigare1
15/05/2012
Italia
monitor 19iel led
prodotto semplice da mettere a punto , colori e luminosita ottimi , ottimo design , occupa pochissimo spazio dimensioni giuste per piccoli ambienti .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control
Andrea
22/11/2010
Italia
Spettacolo HD
Super schermo FULL LED con HDMI.....da avere sicuramente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch