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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD, retroilluminazione LED

231B4LPYCS/00

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
Lo schermo LED con PowerSensor Philips, con il 65% di plastica riciclata e rivestimento privo di PVC e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile
Vedi tutti i vantaggi

con PowerSensor per risparmiare energia

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile

  • B-Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Display Full HD

Tecnologia LED per colori naturali

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio

DisplayPort offre segnali audio e video su un singolo cavo

DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

25/04/2013

Suisse

Suisse

qualité prix exellent

Peut de conssomation et un bon eclairemet du moniteur

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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