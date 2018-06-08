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Fuori produzione
22PFS4232/12
TV LED ultra sottile Full HD
Sentiti a casa ovunque ti trovi grazie al TV Philips 4200. Le dimensioni compatte lo rendono il compagno ideale per il campeggio o per i tuoi viaggi. Provvisto di schermo Full HD e dal design sottile, è l'ideale per stanze di dimensioni ridotte e può essere alimentato con ingresso da 12 volt.
55 cm (22")
TV LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
3.7
su 5
3
Recensioni
gasgas
08/06/2018
Italia
Ottimo prodotto
TV veramente facile da utilizzare, perfettamente aggionrabile da usb, intuitivo, angolo di visione e qualità ottima. Il tutto per un prezzo veramente buono.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4200 series 22PFS4232 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4200 series 22PFS4232 TV LED ultra sottile Full HD
Freelife1974
23/12/2017
Italia
Perfetto per il mio camper
Design, qualità d’immagine, audio ok, perfetto per il mio camper.
Questa revisione è stata effettuata per 4200 series 22PFS4232 TV LED ultra sottile Full HD
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benkjo
18/03/2019
Italia
non soddisfatto
purtroppo dopo un po' di tempo è comparsa una fascia in basso sul video che impedisce la visione totale dello schermo e cè da dire che anche i centri di assistenza sono scomodi, addirittura solo due su tutta Roma.
Questa revisione è stata effettuata per 4200 series 22PFS4232 TV LED ultra sottile Full HD
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.