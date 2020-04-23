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Fuori produzione

Monitor LCD Full HD

223V7QDSB/01

4.3

| (53) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Vedi tutti i vantaggi

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

  • V Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Display con cornice sottile per una visione perfetta

Display con cornice sottile per una visione perfetta

I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

53

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

3

23/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Qualità costruttiva molto buona, visualizzazione ottima.

Pro

Colori brillanti, non affatica anche dopo diverse ore di utilizzo.

Contro

Supporto non regolabile in altezza.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2020-03-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2020-03-23

19/03/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto funzionale - ottimo rapporto qual/prezzo

Nulla da eccepire...totalmente soddisfatto del prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2019-02-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2019-02-19

07/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Phillips 27" Monitor

So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Full HD LCD monitor

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