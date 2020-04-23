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Fuori produzione
Immagini brillanti e nitide a tutto schermo
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.
V Line
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.
4.3
su 5
53
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Philips60
23/04/2020
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Qualità costruttiva molto buona, visualizzazione ottima.
Pro
Colori brillanti, non affatica anche dopo diverse ore di utilizzo.
Contro
Supporto non regolabile in altezza.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2020-03-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2020-03-23
Winnynet
19/03/2020
Italia
Compratore verificato
prodotto funzionale - ottimo rapporto qual/prezzo
Nulla da eccepire...totalmente soddisfatto del prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2019-02-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2019-02-19
Dude1663
07/05/2019
United Kingdom
Phillips 27" Monitor
So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Full HD LCD monitor
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse