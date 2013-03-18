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Fuori produzione
220P4LPYES/00
P-Line
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio
DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.
SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. L'altezza, la parte girevole, l'inclinazione e l'angolo di rotazione del display consentono di regolare il monitor per ottenere il massimo comfort e ridurre le tensioni di una lunga giornata lavorativa; la gestione dei cavi evita l'aggrovigliamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.
5.0
su 5
1
Recensione
jordy71
18/03/2013
Italia
ottimo monitor
Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED