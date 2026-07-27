SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. La base può essere girata, inclinata e ruotata in varie angolazioni per garantire il massimo comfort. Il supporto ad altezza regolabile garantisce una visuale ottimale, riducendo le tensioni di una lunga giornata lavorativa, mentre il sistema di gestione dei cavi evita l'aggrovigliamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.