Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci
Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di SmartControl Lite, rappresenta una scelta perfetta!
V Line
20 (19,5"/49,5 cm diag.)
Il programma Energy Star è sponsorizzato dall'EPA degli Stati Uniti ed è un programma per l'efficienza energetica adottato da molti paesi. La certificazione Energy Star garantisce l'acquisto di un prodotto in linea con i più recenti standard in materia di efficienza energetica e che assicura un consumo ottimale a tutti i livelli di funzionamento. I nuovi monitor Philips sono dotati di certificazione Energy Star 5.0 e rispettano (o superano) gli standard fissati in materia. In modalità di riposo, ad esempio, lo standard Energy Star 5.0 richiede meno di 1 W di energia, mentre i monitor Philips ne consumano meno di 0,5 W. Per ulteriori dettagli: www.energystar.gov
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
4.3
su 5
12
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
AlessandroD
02/09/2013
Italia
Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.
Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
seb08
29/07/2013
France
Excellente qualité d'image.
Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Toni60
16/04/2013
España
Buena calidad de imagen
La relación calidad imagen y precio es muy buena, de lo mejor en el mercado. Recomiendo este monitor y sólo le añadiría que pudiese ser regulable también en altura.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED