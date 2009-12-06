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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
190S1CS/00
Schermo ergonomico per una maggiore produttività
Grazie alle opzioni SmartImage, SmartContrast, SmartControl e TrueVision, il display aziendale a risparmio energetico 190S1 aumenta la produttività
S-line da 48 cm (19")
Formato 16:10
Lo schermo è inclinabile e girevole grazie a un meccanismo incorporato nella base che consente la regolazione del monitor in avanti e indietro.
I monitor Philips con certificazione EPEAT Silver garantiscono la tutela dell'ambiente e della salute delle persone e offrono allo stesso tempo un risparmio energetico superiore e minori emissioni di gas effetto serra a impatto climatico. Il programma EPEAT consente agli acquirenti di valutare, confrontare e selezionare i monitor sulla base di 51 criteri ambientali supportati dall'EPA statunitense. La certificazione EPEAT Silver è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito www.epeat.net per lo stato di registrazione nel tuo paese.
L'ingresso a due vie fornisce connettori per segnali di ingresso sia analogici (VGA) che digitali (DVI).
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