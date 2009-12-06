EPEAT Silver: minore impatto ambientale

I monitor Philips con certificazione EPEAT Silver garantiscono la tutela dell'ambiente e della salute delle persone e offrono allo stesso tempo un risparmio energetico superiore e minori emissioni di gas effetto serra a impatto climatico. Il programma EPEAT consente agli acquirenti di valutare, confrontare e selezionare i monitor sulla base di 51 criteri ambientali supportati dall'EPA statunitense. La certificazione EPEAT Silver è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito www.epeat.net per lo stato di registrazione nel tuo paese.