Compatibili con Windows Vista

I monitor Philips Vista-ready sono adatti per la visualizzazione vivace e dinamica di questo nuovo sistema operativo Windows, visivamente sofisticato e performante. I monitor sono progettati per garantirti prestazioni di intrattenimento eccellenti, per aumentare la tua produttività e aiutarti a ottimizzare la gestione delle tue risorse informatiche a casa e in ufficio, rendendo più semplici, rapide ed efficienti la visualizzazione, la ricerca e l'organizzazione di dati per scopi professionali o ricreativi.