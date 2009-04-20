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Fuori produzione

BrillianceMonitor widescreen LCD

190BW9CS/00

Widescreen ergonomico ad alta risoluzione per aziende

Schermo ampio per migliorare le prestazioni dell'azienda: Philips Brilliance 190BW9 LCD con risoluzione pari a 1680 x 1050 e compatibile con Vista offre la migliore qualità dell'immagine, una base ergonomica compatta, l'audio incorporato e un design ecologico.

Vedi tutti i vantaggi

Widescreen ergonomico ad alta risoluzione per aziende

  • Larghezza: 48 cm (19")

  • WSXGA+

Porta USB per un facile collegamento delle periferiche

La porta USB consente agli utenti di collegare in maniera semplice i propri dispositivi multimediali plug and play come periferiche di archiviazione USB, fotocamere, unità HDD portatili, webcam, PDA, stampanti e molti altri dispositivi con connessione USB. La porta USB 2.0 facile da raggiungere sul monitor consente ai segnali USB 2.0 di passare sul computer. Si noti che molti dispositivi come fotocamere e unità HDD devono essere accesi in maniera indipendente poiché hanno requisiti di alimentazione superiori a quelli che possono essere forniti dal monitor

Compatibili con Windows Vista

I monitor Philips Vista-ready sono adatti per la visualizzazione vivace e dinamica di questo nuovo sistema operativo Windows, visivamente sofisticato e performante. I monitor sono progettati per garantirti prestazioni di intrattenimento eccellenti, per aumentare la tua produttività e aiutarti a ottimizzare la gestione delle tue risorse informatiche a casa e in ufficio, rendendo più semplici, rapide ed efficienti la visualizzazione, la ricerca e l'organizzazione di dati per scopi professionali o ricreativi.

SmartImage: esperienza di visualizzazione intuitiva ottimizzata

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità per ufficio, immagini, intrattenimento, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Specifiche tecniche

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