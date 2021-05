Lo spazzolino Sonicare è dotato di tre diverse impostazioni di intensità, indicate sul manico.



Queste sono:



Intensità alta (tre luci)

Intensità media (due luci)

Intensità bassa (una luce)



Il valore predefinito è intensità alta. Premere la spia di indicazione dell'intensità corrispondente per selezionare manualmente l'intensità desiderata. È possibile modificare l'impostazione in qualsiasi momento prima, durante o dopo la pulizia dei denti.



Nota: l'impostazione di intensità può essere personalizzata anche tramite l'app Sonicare.