Per istruzioni dettagliate su come utilizzare le pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè Philips, leggere il nostro articolo riportato di seguito.

Pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè Philips (CA6704).

Le pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè Philips (CA6704) aiutano a rimuovere il grasso dal filtro del gruppo infusore della macchina da caffè per garantirne il corretto funzionamento nel tempo.



È possibile trovare e acquistare le pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè Philips presso i nostri rivenditori.



Nota: Le pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè non rimuovono il calcare dalla macchina da caffè.