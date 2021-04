Pulire regolarmente i cuscinetti in microfibra dell'aspirapolvere Philips e sostituirli quando i risultati di pulizia non sono apprezzabili.

È possibile pulire il cuscinetto sotto l'acqua corrente o in lavatrice. Per il lavaggio del cuscinetto in lavatrice, scegliere un programma delicato a una temperatura massima di 60 °C. Asciugare solo a temperature basse; non candeggiare, lavare a secco o stirare. Non lavare il cuscinetto in lavastoviglie.

È possibile ordinare un nuovo set di cuscinetti in microfibra visitando il nostro negozio online.