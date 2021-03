1) Premere il pulsante MENU e selezionare CALC CLEAN. Premere il pulsante ESPRESSO per avviare il processo di rimozione del calcare. Nel caso di macchine che non dispongono di un pulsante MENU, premere il pulsante CALC CLEAN, selezionare quindi CALC CLEAN e premere il pulsante ESPRESSO per avviare il processo di rimozione del calcare.

2) Sul display viene visualizzato il simbolo della “rimozione del calcare”. Per le macchine con caraffa del latte: la macchina ricorda di inserire la caraffa riempita con acqua potabile fino al livello minimo e di estrarre quindi il dispenser della caraffa verso destra (simbolo del “vapore”).

3) Rimuovere il serbatoio dell'acqua. Versare l'intero flacone di soluzione decalcificante Saeco nel serbatoio dell'acqua.

4) Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua del rubinetto fino al simbolo CALC CLEAN o all’indicazione del livello MAX.

5) Reinserire il serbatoio dell'acqua nella macchina.

6) Posizionare un recipiente sotto al beccuccio dell’erogatore di caffè e all’erogatore di vapore/acqua calda/latte (a seconda della presenza o meno della caraffa del latte).

7) Premere l’apposito pulsante per avviare il ciclo di rimozione del calcare. A seconda del modello, può trattarsi del pulsante AROMA/PRE GROUND o CAPPUCCINO; la macchina visualizza quale selezionare.

8) La macchina inizierà a erogare la soluzione decalcificante a intervalli regolari. La barra sul display indica l'avanzamento. In totale sono necessari circa 25 minuti.

9) Quando la miscela di soluzione decalcificante e acqua è stata utilizzata completamente, sul display compare il simbolo di ASSENZA ACQUA.

10) Sciacquare il serbatoio dell'acqua, riempirlo con acqua del rubinetto fino al livello MAX e reinserirlo. Sul display viene visualizzato il simbolo di “inizio del risciacquo”.

11) Per le macchine con caraffa del latte: risciacquare la caraffa, riempirla con acqua potabile fino al livello MIN e inserirla nella macchina. Estrarre il dispenser della caraffa del latte verso destra (simbolo del “vapore”).

12) Inserire nuovamente il recipiente.

13) Premere l’apposito pulsante per avviare il ciclo di risciacquo. A seconda del modello, può trattarsi del pulsante AROMA/PRE GROUND o CAPPUCCINO; la macchina visualizza quale selezionare.

14) Quando sul display viene visualizzato il simbolo che indica che è PRONTO, il ciclo di risciacquo è completato.

Nota: se sul display compare il simbolo di ASSENZA ACQUA anziché il simbolo che indica che è PRONTO, ripetere i passaggi da 10 a 13 fino a quando viene visualizzato il simbolo che indica che è PRONTO.

Potrebbe essere necessario ripetere questa operazione più volte.

15) Premere l’apposito pulsante per uscire dal menu. A seconda del modello, può trattarsi del pulsante ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS; la macchina visualizza quale selezionare.

16) La macchina inizia a riscaldarsi ed esegue automaticamente il ciclo di risciacquo.

17) Svuotare il vassoio antigoccia e reinserirlo. Per le macchine con caraffa del latte: sciacquare la caraffa.

18) La macchina è pronta all'uso.