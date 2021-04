Nel serbatoio dell'acqua è possibile versare acqua calda o fredda. Di fatto è possibile utilizzare acqua alla stessa temperatura che si userebbe per lavare manualmente i pavimenti con uno straccio.

Nota: Non è necessario utilizzare acqua distillata. Poiché l'acqua all'interno dell'apparecchio non viene riscaldata, non si formano accumuli di calcare. È possibile utilizzare normale acqua di rubinetto.