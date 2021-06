I caricatori di DiamondClean e DiamondClean Smart non sono intercambiabili tra loro e non sono compatibili con altri manici degli spazzolini Philips Sonicare. Anche se la spia di ricarica sul manico lampeggia, il caricatore non ricaricherà lo spazzolino in modo corretto. Si consiglia di utilizzare sempre il caricatore fornito in dotazione con lo spazzolino Philips Sonicare DiamondClean e DiamondClean Smart.



I caricatori possono avere un aspetto simile. Per verificare se il caricatore in uso è quello corretto, consultare la tabella riportata di seguito. Ogni manico è compatibile solo con la base di ricarica riportata sotto il codice ID del manico.

Nome manico DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Codice sulla parte inferiore del manico HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Codice sulla parte inferiore della base del caricatore HX9100 Tipo: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Tipo: CBA5001, CBA4001