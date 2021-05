A seconda del modello in uso, è possibile caricare lo spazzolino Philips Sonicare in diversi modi. Utilizzare sempre il caricatore originale fornito con lo spazzolino, poiché non tutti i caricatori Sonicare sono compatibili con tutti gli spazzolini. Di seguito sono riportate le istruzioni per ricaricare lo spazzolino Philips Sonicare.