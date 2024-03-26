Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 5000

Contenitore polvere

Per pulire il contenitore polvere dell'aspirapolvere cordless Philips seguire questi semplici passaggi:

Spegnere l’apparecchio.

Rilasciare il contenitore polvere premendo il pulsante ed estrarre il coperchio (immagini A1–2).

Svuotare il contenitore polvere nel cestino dell'immondizia (immagine A3). Assicurarsi di rimuovere anche peli e sporcizia incastrati nel ciclone (parte colorata nel contenitore polvere).

Rimuovere il filtro dal contenitore polvere (immagine A4).

Pulire la parte interna del contenitore polvere con acqua o un panno umido (immagini A5–6). Nota: non lavare il contenitore polvere in lavastoviglie.

Quando il contenitore è completamente asciutto, reinserire il filtro e riposizionare il contenitore (immagini A7–9).

Filtri

Per garantire prestazioni ottimali dell'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro, è essenziale pulire regolarmente il filtro. Sono disponibili due filtri diversi, entrambi compatibili. Determinare il filtro in uso e seguire le semplici istruzioni riportate di seguito.



Filtro 1:

Staccare il contenitore polvere (immagine 1).

Estrarre il filtro (immagine 2).

Picchiettare il filtro per rimuovere lo sporco (immagine 3).

Lavare il filtro con il lato della griglia rivolto verso l'alto (immagine 4).

Lasciarlo asciugare per 24 ore con il lato della griglia rivolto verso l'alto (immagine 5).

Reinserire il filtro nel contenitore polvere e collegare il contenitore all'apparecchio (immagine 6). L'aspirapolvere è nuovamente pronto per l'uso.

Filtro 2:

Staccare il contenitore polvere (immagine 1).

Rimuovere l'alloggiamento del filtro ed estrarre il filtro (immagini 2-3).

Picchiettare entrambi i filtri per rimuovere lo sporco (immagine 4).

Lavare il separatore schiuma sotto l'acqua corrente (immagine 5). Nota: non risciacquare l'alloggiamento del filtro sotto l'acqua corrente.

Assicurarsi che il separatore schiuma sia completamente asciutto prima di reinserirlo nel dispositivo (immagini 6-8). L'aspirapolvere è nuovamente pronto per l'uso.

Nota: per prestazioni ottimali, si consiglia di pulire il filtro dell'aspirapolvere ogni mese e di sostituirlo ogni 6 mesi (accessorio FC8009/01).

Spazzola

L'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max è dotato di una spazzola rotante situata all'interno della bocchetta. Tale spazzola può rimanere bloccata dai peli e necessita di manutenzione regolare. Seguire i passaggi riportati di seguito e fare riferimento al video per ulteriori informazioni:

Rimuovere la spazzola con il semplice pulsante (immagini B1-2).

Estrarre manualmente eventuali fili. Suggerimento : tagliare eventuali fili aggrovigliati con le forbici (immagine B3).

Controllare che non vi siano peli e/o sporcizia sotto il tappo laterale ed estrarlo dalla spazzola tirandolo.

Riposizionare il tappo laterale spingendolo fino a sentire un clic e riagganciare la spazzola in posizione (immagini B4). Ora è possibile riprendere a usare l'aspirapolvere.

Serbatoio dell'acqua

Si consiglia di pulire e asciugare il serbatoio Aqua dopo ogni uso. Ecco come eseguire tale operazione in pochi semplici passaggi:

Rimuovere il panno dal serbatoio dell'acqua.

Svuotare il serbatoio dell'acqua (immagine C1).

Pulire il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente e scuoterlo delicatamente (immagine C2–4).

Svuotare il serbatoio dell'acqua ruotandolo più volte per assicurarsi che sia completamente vuoto (immagini C5–9).