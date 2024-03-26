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Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 5000

Per informazioni su come pulire il contenitore polvere, il filtro, la spazzola e il serbatoio dell'acqua dell'aspirapolvere Philips SpeedPro (Aqua) serie 5000, consultare le sezioni riportate di seguito.
 

Aspirapolveri serie 5000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6722/01R1 , FC6725/01R1 , XC5041/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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