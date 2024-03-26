Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 5000
Per informazioni su come pulire il contenitore polvere, il filtro, la spazzola e il serbatoio dell'acqua dell'aspirapolvere Philips SpeedPro (Aqua) serie 5000, consultare le sezioni riportate di seguito.
Contenitore polvere Svuotare il contenitore polvere dopo ogni uso o quando la polvere raggiunge l'indicatore di livello MAX (immagine A1).Per pulire il contenitore polvere dell'aspirapolvere cordless Philips, seguire questi semplici passaggi:
Spegnere l'apparecchio (immagine A2).
Inclinare l'apparecchio a 45°, come mostrato nell'immagine A3. Rimuovere il contenitore polvere premendo il pulsante di rilascio situato nella parte inferiore.
Suggerimento: rimuovere il contenitore polvere mantenendo l'apparecchio in posizione verticale per evitare fuoriuscite (immagine A4).
Tenere i due cerchi blu dentati sul lato della parte colorata ed estrarlo dal contenitore polvere (immagine A5).
Svuotare la polvere raccolta in un cestino dell'immondizia (immagine 6).
Reinserire il ciclone nel contenitore polvere e assicurarsi che i due componenti siano allineati (immagine A7).
Reinserire il contenitore polvere allineando prima il lato del filtro, per poi incastrarlo in posizione (immagine A8).
Filtro Per mantenere le prestazioni ottimali dell'aspirapolvere cordless Philips, assicurarsi di pulire il filtro regolarmente. Seguire questi semplici passaggi:
Sollevare il filtro e rimuoverlo dal contenitore polvere (immagine B1).
Separare il separatore schiuma dall'alloggiamento del filtro (immagine B2).
Scuotere il separatore schiuma e l'alloggiamento del filtro su un cestino dell'immondizia per pulirlo (immagine B3).Per la pulizia dell'alloggiamento del filtro, è utile scuoterlo con forza su un cestino dell'immondizia finché non fuoriesce più polvere.
Sciacquare il separatore schiuma sotto l'acqua corrente e strizzarlo finché non ne fuoriesce acqua pulita (immagine B4). Non sciacquare l'alloggiamento del filtro.
Sciacquare il separatore schiuma sotto l'acqua corrente e strizzarlo finché non ne fuoriesce acqua pulita (immagine B4).
Attendere 24 ore fino a quando il separatore schiuma non è completamente asciutto (immagine B5).
Nota: Non asciugare il filtro di spugna alla luce diretta del sole, sul radiatore o nell'asciugatrice.
Per una manutenzione accurata, pulire il contenitore polvere e le parti colorate
sotto l'acqua corrente o in acqua calda e sapone (immagine B6) e asciugarli con un panno asciutto (immagine 8).
Riassemblare i componenti (immagini B7-10).Quando si reinserisce il contenitore polvere, allineare prima il lato del filtro, per poi agganciarlo in posizione (immagine B10).
Nota: per prestazioni ottimali, si consiglia di pulire il filtro dell'aspirapolvere ogni mese e di sostituirlo ogni 6 mesi (accessorio XV1651). Spazzola L'aspirapolvere cordless Philips è dotato di una spazzola rotante situata all'interno della bocchetta. Tale spazzola può rimanere bloccata dai peli e necessita di manutenzione regolare. Seguire queste istruzioni per pulire la spazzola:
Spegnere l'apparecchio (immagine C1).
Tenere premuto il pulsante sul lato della bocchetta con una mano e rimuovere la spazzola con l'altra (immagine C2).
Rimuovere manualmente tutta la sporcizia visibile. Tagliare e rimuovere dalla spazzola eventuali peli aggrovigliati (immagine C3).
Rimuovere il tappo laterale (immagine B4) e tagliare i peli presenti (immagine C5).
Reinserire la spazzola in posizione in modo che l'aspirapolvere sia pronto per l'uso (immagini C6-8).Quando si riassembla la spazzola, assicurarsi di allinearla correttamente, posizionando prima un lato per poi far scattare in posizione l'altro lato.
Nota: controllare e rimuovere eventuali residui intorno alle ruote della spazzola. Serbatoio dell'acqua Per mantenere il serbatoio dell'acqua in buone condizioni, si consiglia di seguire questi semplici passaggi per la pulizia e l'asciugatura dopo ogni uso:
Rimuovere il panno dal serbatoio dell'acqua (immagine D1).
Svuotare il serbatoio dell'acqua (immagine D2).
Riempire il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente e scuoterlo per rimuovere i residui di detergente (immagini D3 e D4)
Svuotare l'acqua e lasciare il serbatoio aperto ad asciugare. Assicurarsi di non perdere il tappo del serbatoio quando lo si ripone via (immagini D5 e D6)
Pulire il panno risciacquandolo oppure lavarlo in lavatrice.
Si consiglia di sostituire il panno ogni 6 mesi (accessorio XV1630).
Contenitore polvere Per pulire il contenitore polvere dell'aspirapolvere cordless Philips seguire questi semplici passaggi:
Spegnere l’apparecchio.
Rilasciare il contenitore polvere premendo il pulsante ed estrarre il coperchio (immagini A1–2).
Svuotare il contenitore polvere nel cestino dell'immondizia (immagine A3).Assicurarsi di rimuovere anche peli e sporcizia incastrati nel ciclone (parte colorata nel contenitore polvere).
Rimuovere il filtro dal contenitore polvere (immagine A4).
Pulire la parte interna del contenitore polvere con acqua o un panno umido (immagini A5–6). Nota: non lavare il contenitore polvere in lavastoviglie.
Quando il contenitore è completamente asciutto, reinserire il filtro e riposizionare il contenitore (immagini A7–9).
Filtri Per garantire prestazioni ottimali dell'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro, è essenziale pulire regolarmente il filtro. Sono disponibili due filtri diversi, entrambi compatibili. Determinare il filtro in uso e seguire le semplici istruzioni riportate di seguito.
Filtro 1:
Staccare il contenitore polvere (immagine 1).
Estrarre il filtro (immagine 2).
Picchiettare il filtroper rimuovere lo sporco (immagine 3).
Lavare il filtro con il lato della griglia rivolto verso l'alto (immagine 4).
Lasciarlo asciugare per 24 ore con il lato della griglia rivolto verso l'alto (immagine 5).
Reinserire il filtro nel contenitore polvere e collegare il contenitore all'apparecchio (immagine 6).L'aspirapolvere è nuovamente pronto per l'uso.
Filtro 2:
Staccare il contenitore polvere (immagine 1).
Rimuovere l'alloggiamento del filtro ed estrarre il filtro (immagini 2-3).
Picchiettare entrambi i filtriper rimuovere lo sporco (immagine 4).
Lavare il separatore schiuma sotto l'acqua corrente (immagine 5). Nota: non risciacquare l'alloggiamento del filtro sotto l'acqua corrente.
Assicurarsi che il separatore schiuma sia completamente asciutto prima di reinserirlo nel dispositivo (immagini 6-8). L'aspirapolvere è nuovamente pronto per l'uso.
Nota: per prestazioni ottimali, si consiglia di pulire il filtro dell'aspirapolvere ogni mese e di sostituirlo ogni 6 mesi (accessorio FC8009/01). Spazzola L'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max è dotato di una spazzola rotante situata all'interno della bocchetta. Tale spazzola può rimanere bloccata dai peli e necessita di manutenzione regolare. Seguire i passaggi riportati di seguito e fare riferimento al videoper ulteriori informazioni:
Rimuovere la spazzola con il semplice pulsante (immagini B1-2).
Estrarre manualmente eventuali fili.Suggerimento: tagliare eventuali fili aggrovigliati con le forbici (immagine B3).
Controllare che non vi siano peli e/o sporcizia sotto il tappo laterale ed estrarlo dalla spazzola tirandolo.
Riposizionare il tappo laterale spingendolo fino a sentire un clic e riagganciare la spazzola in posizione (immagini B4). Ora è possibile riprendere a usare l'aspirapolvere.
Serbatoio dell'acqua Si consiglia di pulire e asciugare il serbatoio Aqua dopo ogni uso. Ecco come eseguire tale operazione in pochi semplici passaggi:
Rimuovere il panno dal serbatoio dell'acqua.
Svuotare il serbatoio dell'acqua (immagine C1).
Pulire il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente e scuoterlo delicatamente (immagine C2–4).
Svuotare il serbatoio dell'acqua ruotandolo più volte per assicurarsi che sia completamente vuoto (immagini C5–9).
Lasciare asciugare il serbatoio dell'acqua e pulire il panno risciacquandolo o in lavatrice (immagini C10-12).
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