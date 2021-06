Dopo avere installato e attivato il filtro AquaClean, la spia AquaClean diventa blu per confermare che il filtro è attivo.

Se la spia AquaClean non è blu, significa che il filtro non è attivo ed è necessario installarlo e attivarlo. Per farlo, seguire i passaggi riportati sotto o guardare il nostro video:

Scuotere il filtro per circa 5 secondi Immergere il filtro capovolto in una caraffa con acqua fredda, scuoterlo/premerlo leggermente e attendere finché non smettono di fuoriuscire le bolle d'aria Il filtro ora è pronto per l'uso e può essere inserito nel serbatoio dell'acqua Inserire il filtro verticalmente sull'apposito collegamento nel serbatoio dell'acqua. Premere verso il basso il più possibile Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fino al livello MAX e reinserirlo Tenere premuta l'icona del filtro AquaClean per 3 secondi finché le spie iniziano a lampeggiare Posizionare un recipiente sotto il beccuccio dell'acqua calda e premere il pulsante di avvio. La macchina erogherà dell'acqua calda Al termine, la spia del filtro AquaClean diventerà blu, per indicare che il filtro dell'acqua AquaClean è attivato

Queste operazioni non risolvono il problema? Invitiamo gli utenti a contattarci per ulteriore assistenza.