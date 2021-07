La centrifuga Philips emana un odore sgradevole

è del tutto normale che un apparecchio nuovo emetta un odore sgradevole o un po' di fumo le prime volte che viene utilizzato.

Il fenomeno è destinato a scomparire con l'uso.

L'apparecchio potrebbe tuttavia emanare anche un odore sgradevole o emettere del fumo se è stato usato troppo a lungo o con ingredienti duri (come ad esempio il porro).

In tal caso spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per 60 minuti. Se il problema non viene risolto, contattare il centro assistenza clienti Philips del proprio paese.