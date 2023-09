Se il gruppo infusore e i suoi componenti non sono ben lubrificati, la polvere di caffè potrebbe ritrovarsi intorno al gruppo infusore. In tal caso, seguire i passaggi riportati di seguito per lubrificare le parti in modo adeguato:

Spegnere la macchina da caffè e attendere pazientemente che non emetta più alcun rumore (sono necessari circa 15-20 secondi). Sbloccare ed estrarre il gruppo infusore dalla macchina. Risciacquare con acqua tiepida e lasciare asciugare all'aria. Applicare uno strato sottile di lubrificante intorno al pistone del gruppo infusore. Applicare uno strato sottile di lubrificante intorno all'albero motore sulla parte inferiore del gruppo infusore. Applicare uno strato sottile di lubrificante sulle guide su entrambi i lati.

Nota: il lubrificante per il gruppo infusore Philips HD5061 è disponibile nel negozio online e presso i nostri rivenditori.