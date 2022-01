La macchina da caffè Philips non eroga caffè

Se la macchina da caffè Philips non eroga caffè, di seguito sono riportate le possibili cause e i modi per risolvere il problema.



Se ciò accade la prima volta che si utilizza la macchina, in questo caso è normale che vengano erogate solo poche gocce di caffè. Preparandone qualche altra tazza, si dovrebbe ottenere la quantità di caffè prevista.