Come si agganciano/sganciano gli accessori del Philips Groomer?
Pubblicato su
23 febbraio 2023
I groomer, i regolacapelli e i regolabarba Philips potrebbero essere provvisti di molti accessori. Ecco come sostituire e utilizzare gli accessori.
Il gruppo lame è l'unità principale del Philips Groomer. Ha dei bordi corti e taglienti e viene utilizzato per ottenere una rasatura veloce e pulita.
Per rimuovere il blocco lame dal corpo del groomer, controllare se è presente un pulsante di rilascio sul corpo del groomer. In caso affermativo, premere il pulsante per sganciare l'unità.
Se l'apparecchio non dispone di un pulsante di rilascio, posizionare un dito sotto i denti del gruppo lame e tirarlo verso l'alto per rimuoverlo. Per reinserire il blocco lame, assicurarsi che sia allineato correttamente e inserire la parte inferiore nel corpo del groomer. Quindi, spingere lentamente la parte dentata in avanti fino a sentire un clic. Non forzare l'inserimento dell'accessorio, poiché in questo modo si potrebbe danneggiare il dispositivo.
In caso di difficoltà nell'inserimento, controllare se c'è qualcosa incastrato all'interno del corpo e provare a pulirlo con una spazzolina o un cotton fioc.
Alcuni gruppi lame hanno delle lunghe guide laterali. Per rimuovere questo tipo di accessori, tenerli premuti da entrambi i lati e estrarli dall'apparecchio. Per riposizionarli, spingerli all'interno della fessura fino a sentire un "clic".
Per rimuovere il pettine dal blocco lame, staccare con cautela la parte posteriore dal dispositivo, quindi farlo scorrere fuori dal blocco lame. Non premere o tirare la parte dentata. Per inserire un tipo qualsiasi di pettine regola altezza su un blocco lame, allinearlo correttamente e far scorrere la parte anteriore del pettine, la parte dentata, sui denti del blocco lame. Quindi spingere verso il basso la parte posteriore o centrale della protezione con le dita o con il palmo della mano.
Il video riportato di seguito mostra come utilizzare il nuovo regolabarba Philips Prestige con esclusivi pettini integrati e rimovibili. A seconda del tipo di modello, le funzioni del rasoio possono variare.
Come un pettine rimovibile, far scorrere la parte anteriore del pettine, la parte dentata, sui denti del blocco lame. Premere la parte sporgente alla base del pettine verso il basso fino a che non scatta in posizione. Una volta inserito il pettine, è possibile impostare la lunghezza desiderata per la rifinitura. Ciascun numero sul selettore rappresenta la lunghezza residua dei peli in millimetri dopo la rifinitura della barba o dei capelli.
Per rimuovere il pettine dal blocco lame, spingere delicatamente verso l'alto la base del pettine dal dispositivo, quindi farlo scorrere fuori dal blocco lame.
I pettini regola altezza possono essere aggiunti alla parte superiore del blocco lame del Philips Groomer. I pettini regola altezza possono essere utilizzati per tagliare i capelli o la barba fino a una determinata lunghezza.
Rimuovere questo tipo di pettini è facile. Basta estrarli dal corpo del tuo groomer. Per inserire il pettine, farlo scorrere delicatamente verso il basso sulla parte superiore del gruppo lame, in modo che le guide si incastrino nelle apposite scanalature laterali.
Per i regolacapelli Philips per bambini esiste una diversa procedura per sostituire il pettine regola altezza. È necessario spingere il pettine all'indietro da un lato fino a che non si sgancia completamente.
Per inserire il pettine, accertarsi che il lato che riporta la lunghezza dei capelli desiderata sia rivolto verso l'alto. Iniziare inserendo un lato del pettine sul corpo del regolacapelli. Quindi spingere anche l'altro lato in posizione fino a sentire un "clic".
Alcuni Philips Groomer sono dotati di una lamina di rasatura, che può essere utilizzata per radere i peli del corpo. Prima di utilizzare un prodotto Philips con una lamina di rasatura, è buona norma controllare visivamente il dispositivo per verificare che la lamina di rasatura sia ancora intatta.
Per rimuovere la lamina di rasatura, estraetela dalla testina di rasatura. Fare attenzione a tenere la lamina di rasatura dai bordi, poiché la parte centrale può essere estremamente affilata. Per reinserire la lamina di rasatura, inserirla di nuovo in posizione sulla testina di rasatura fino a sentire un "clic".
Per ridurre l'usura della lamina, riporre in modo sicuro il prodotto e proteggere la lamina da pressioni esterne o urti, fissando una testina o un pettine regola altezza. Sostituire immediatamente la lamina in caso di danni, tramite il nostro negozio online o l'assistenza clienti locale.
I Bodygroom Philips sono dotati di un pettine speciale, specificamente progettato per il corpo. Per rimuovere il pettine, estrarre delicatamente la parte posteriore dall'apparecchio e quindi rimuoverlo dall'unità di rasatura o spingetelo verso l'alto.
Per inserire il pettine, posizionarlo sulla testina di rasatura.
Tenere presente che gli accessori potrebbero variare a seconda del modello del rifinitore o del regolacapelli che si sta usando. Consultare sempre il manuale dell'utente per istruzioni dettagliate o contattare Philips per assistenza.
Multi groomer Philips dotati di accessorio rifinitore per il naso rotante che può essere facilmente rimosso e inserito.
Per rimuovere l'accessorio rifinitore per il naso, posizionare il dito sul retro dell'accessorio e spingerlo verso l'alto per staccarlo dall'impugnatura. Il logo di espulsione riportato su rifinitori o accessori indica dove spingere per rimuovere l'accessorio.
Per collegare l'accessorio rifinitore per il naso, inserire la linguetta dell'accessorio nella fessura guida sulla parte anteriore e spingere la parte posteriore dell'accessorio sul prodotto fino a sentire un clic.
I rifinitori per naso Philips sono dotati di un rifinitore per il naso e, in alcuni casi, di una testina di precisione che può essere rimossa e inserita facilmente.
Per rimuovere il rifinitore per naso o la testina di precisione, tenere saldamente l'impugnatura del dispositivo, afferrare l'accessorio e ruotarlo in senso antiorario fino a che gli indicatori triangolari "^" sull'impugnatura e sulla testina non sono allineati. Quindi, estrarre l'accessorio.
Per inserire il rifinitore per naso o la testina di precisione, posizionarli sull'impugnatura allineando entrambi gli indicatori triangolari "^". Quindi ruotarli in senso orario finché l'indicatore triangolare "^" e la linea di riferimento "|" sul corpo e sull'accessorio non sono allineati e l'accessorio è fissato.
A seconda del modello, i rifinitori per naso Philips possono essere dotati di pettini per sopracciglia e di precisione. I pettini sono disponibili nelle seguenti lunghezze e design:
Pettini per sopracciglia Pettine per sopracciglia S = lunghezza residua dei peli 3 mm Pettine per sopracciglia L = lunghezza residua dei peli 5 mm
Fare scorrere il pettine per sopracciglia sulla testina di precisione per il naso (Immagine 1). Assicurarsi che il pettine scorra nelle scanalature su entrambi i lati della testina.
Pettini di precisione Pettine di precisione M = lunghezza residua dei peli di 3 mm Pettine di precisione L = lunghezza dei capelli dopo il taglio di 5 mm
Far scorrere il pettine di precisione sulla parte anteriore della testina di precisione e spingere verso il basso la parte posteriore fino a sentire un clic (Immagine 2).