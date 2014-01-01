A seconda del modello, i rifinitori per naso Philips possono essere dotati di pettini per sopracciglia e di precisione.

I pettini sono disponibili nelle seguenti lunghezze e design:

Pettini per sopracciglia

Pettine per sopracciglia S = lunghezza residua dei peli 3 mm

Pettine per sopracciglia L = lunghezza residua dei peli 5 mm

Fare scorrere il pettine per sopracciglia sulla testina di precisione per il naso (Immagine 1). Assicurarsi che il pettine scorra nelle scanalature su entrambi i lati della testina.

Pettini di precisione

Pettine di precisione M = lunghezza residua dei peli di 3 mm

Pettine di precisione L = lunghezza dei capelli dopo il taglio di 5 mm

Far scorrere il pettine di precisione sulla parte anteriore della testina di precisione e spingere verso il basso la parte posteriore fino a sentire un clic (Immagine 2).