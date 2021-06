Se il motore o il filtro di scarico sono ostruiti, l'aspirapolvere Philips potrebbe produrre un suono insolito.

Per risolvere questo problema, pulire i filtri dell'aspirapolvere. Per istruzioni specifiche su come pulire il filtro, fare riferimento al manuale dell'utente.



L'aspirapolvere potrebbe produrre un suono insolito anche a causa dell'errato posizionamento dei filtri. In questo caso, posizionare correttamente i filtri dell'aspirapolvere.