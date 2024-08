Spazzola morbida integrata e spazzola per mobili

La spazzola morbida è integrata nell'impugnatura in modo che sia sempre pronta per l'uso su mobili, superfici piane e tappezzeria. La spazzola per mobili è progettata per una pulizia ottimale di tappezzeria come cuscini, divani e poltrone, anche per rimuovere i peli di animali domestici.