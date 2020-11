Filtro Pure Taste per acqua più pulita e dal sapore migliore

Il filtro PureTaste rimuove il cloro, l'odore e il sapore sgradevoli, così come i sedimenti presenti nell'acqua per renderla più pulita e gradevole da bere, ideale per cucinare e lavare frutta e verdura. Il carbone attivo rivestito in argento, inoltre, previene la formazione di batteri all'interno del filtro per un'acqua più pura.