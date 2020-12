Facili da pulire con acqua calda

Questo massaggiagengive è ergonomico, facile da tenere in mano per il bambino grazie ai bordi arrotondati. Ciò significa che è anche facile da pulire e che la forma permette di non restare facilmente intrappolati. Un semplice risciacquo con acqua calda ed è pronto per essere usato di nuovo!