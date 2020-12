Ciuccio leggero e traspirante

Calma il tuo bambino con un ciuccio che lascia respirare la pelle. Philips Avent ultra air è dotato di fori extra large per mantenere asciutta la pelle. Lo scudo leggero è progettato per consentire il massimo flusso di aria. Disponibile in vari colori e modelli. Scopri tutti i vantaggi