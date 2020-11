Composizione di setola unica per la pulizia profonda dei pori

La spazzola per la pulizia profonda dei pori è dotata di una combinazione unica di setole sottili e spesse. Le prime raggiungono i pori e li puliscono a fondo e le seconde portano via lo sporco. La spazzola è dotata di 20.000 setole più piccole dei pori per una pulizia superiore. Una pulizia semplice per una pelle dall'aspetto sano e senza impurità.