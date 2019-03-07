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Fuori produzione

VisaPureSpazzola per la pulizia delle pelli sensibili

SC5991/10

4.6
| (94) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Testina per pelli sensibili
La testina per pelli sensibili consente una pulizia ultra delicata grazie alle setole sottili appositamente progettate. Questa tecnologia esclusiva assicura una perfetta scorrevolezza e protegge dalle irritazioni. La spazzola è dotata di 32.000 morbidissime setole per una pulizia più delicata.
Vedi tutti i vantaggi

Per una pelle pulita e morbida

Testina per pelli sensibili

  • Per pelli normali e sensibili

  • Per l'utilizzo quotidiano

  • Sostituire ogni 3 mesi

  • Facile da sostituire

Spazzola per pelli normali e sensibili

Delicata sulla pelle come la pulizia manuale. Le setole setose dal design esclusivo non lasciano la pelle secca. Appositamente ideate, sono ancora più sottili e morbide delle setole della testina per pelli normali, al fine di garantire una pulizia più morbida e delicata, specifica per le pelli sensibili.

Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti

Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti

La pulizia con VisaPure consente di rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed essenze, verranno assorbiti meglio dalla pelle.

Composizione esclusiva delle setole della spazzola per la pulizia del viso

Tutte le spazzole VisaPure sono dotate dell'esclusiva tecnologia con setole 5-in-1. Ciascuna setola è stata levigata due volte e le estremità morbide come la seta garantiscono una scorrevolezza impareggiabile. Le setole VisaPure sono extra lunghe per il massimo comfort della pelle. Per garantirne l'efficacia, le setole VisaPure sono 3 volte più piccole dei tuoi pori e la spazzola densa raggiunge più pori in un unico trattamento per offrirti un'eccezionale sensazione di morbidezza durante la pulizia. Il materiale delle setole è selezionato appositamente per essere resistente all'acqua.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

94

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

2

07/03/2019

Italia

Italia

ottimo e consigliato

ottimo prodotto, pulizia veramente profonda ma delicata consigliatissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

Sì, consiglio questo prodotto

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24/01/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Questo prodotto è ottimo

Ottimo prodotto, molto funzionale. Esfolia delicatamente la pelle.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

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28/12/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

È un prodotto ottimo.

Mi piace molto questa spazzola, è molto buono, pulisce veramente bene.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili

Sì, consiglio questo prodotto

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