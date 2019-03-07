Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per pelli normali e sensibili
Per l'utilizzo quotidiano
Sostituire ogni 3 mesi
Facile da sostituire
Delicata sulla pelle come la pulizia manuale. Le setole setose dal design esclusivo non lasciano la pelle secca. Appositamente ideate, sono ancora più sottili e morbide delle setole della testina per pelli normali, al fine di garantire una pulizia più morbida e delicata, specifica per le pelli sensibili.
La pulizia con VisaPure consente di rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed essenze, verranno assorbiti meglio dalla pelle.
Tutte le spazzole VisaPure sono dotate dell'esclusiva tecnologia con setole 5-in-1. Ciascuna setola è stata levigata due volte e le estremità morbide come la seta garantiscono una scorrevolezza impareggiabile. Le setole VisaPure sono extra lunghe per il massimo comfort della pelle. Per garantirne l'efficacia, le setole VisaPure sono 3 volte più piccole dei tuoi pori e la spazzola densa raggiunge più pori in un unico trattamento per offrirti un'eccezionale sensazione di morbidezza durante la pulizia. Il materiale delle setole è selezionato appositamente per essere resistente all'acqua.
4.6
su 5
94
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
chicca
07/03/2019
Italia
ottimo e consigliato
ottimo prodotto, pulizia veramente profonda ma delicata consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
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Francesaca1977
24/01/2016
Italia
Compratore verificato
Questo prodotto è ottimo
Ottimo prodotto, molto funzionale. Esfolia delicatamente la pelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
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Luana
28/12/2015
Italia
Compratore verificato
È un prodotto ottimo.
Mi piace molto questa spazzola, è molto buono, pulisce veramente bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili