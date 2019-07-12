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Fuori produzione
HTS7500/12
La potenza del cinema a casa tua
Questo sistema consente di ottenere immagini in alta definizione e un audio surround con un design elegante e rifiniture di alta qualità in alluminio. Gli altoparlanti consentono di ottenere un audio surround Hi-Fi per un'esperienza cinematografica a casa tua.
Riproduzione Blu-ray
Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.
Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.
I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.
3.0
su 5
25
Recensioni
Toppyjazz
12/07/2019
Deutschland
Schönes Heimkino, tolles design!
Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.
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Questa revisione è stata effettuata per HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
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gilden
20/05/2012
België
son performant et puissant
un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion
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Questa revisione è stata effettuata per HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
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Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS7500 5.1 home cinema
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