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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS7500/12

3

| (25) Recensioni

La potenza del cinema a casa tua

Questo sistema consente di ottenere immagini in alta definizione e un audio surround con un design elegante e rifiniture di alta qualità in alluminio. Gli altoparlanti consentono di ottenere un audio surround Hi-Fi per un'esperienza cinematografica a casa tua.

Vedi tutti i vantaggi

con riproduzione Blu-ray

La potenza del cinema a casa tua

  • Riproduzione Blu-ray

Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti

Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti

Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p

La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

25

Recensioni

12/07/2019

Deutschland

Deutschland

Schönes Heimkino, tolles design!

Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.

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Questa revisione è stata effettuata per HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

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20/05/2012

België

België

son performant et puissant

un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion

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Questa revisione è stata effettuata per HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

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12/10/2011

Nederland

Nederland

Perfect apparaat, goede prijs

goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht

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Questa revisione è stata effettuata per HTS7500 5.1 home cinema

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Questa revisione è stata effettuata per HTS7500 5.1 home cinema

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