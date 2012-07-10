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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS3531/12

3.5

| (8) Recensioni

Audio surround potente

Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la riproduzione di DVD con upscaling video a 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD.

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da altoparlanti compatti

Audio surround potente

  • DVD

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

-

Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

8

Recensioni

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 5.1 Home theatre

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 5.1 Home theatre

11/09/2011

Deutschland

Deutschland

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

16/07/2012

France

France

Dommage que le coloris noir est imposé et que la couleur silver n'existe plus

j'ai choisi ce produit car il est le seul à ne pas etre pourvu de prises hp specifiques, ce qui autorise alors l'utilisation des autres enceintes philips de meme impedance et de même puissance qui sont déjà intégrées (avec les fils!!!!) sous la tapisserie , en respectant les polarités bien évidemment En effet le concept d'un produit devrait, à mon sens aussi tenir compte du besoin pour l'acheteur d'utiliser l'equipement sur une installation de cables HP déjà intégrés !! or cela ne semble pas etre pris en compte notemment pour la garantie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 Home Cinéma 5 enceintes

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 Home Cinéma 5 enceintes

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