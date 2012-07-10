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Fuori produzione
HTS3531/12
Audio surround potente
Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la riproduzione di DVD con upscaling video a 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD.
DVD
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Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.
3.5
su 5
8
Recensioni
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 5.1 Home theatre
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 5.1 Home theatre
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
F5NC
16/07/2012
France
Dommage que le coloris noir est imposé et que la couleur silver n'existe plus
j'ai choisi ce produit car il est le seul à ne pas etre pourvu de prises hp specifiques, ce qui autorise alors l'utilisation des autres enceintes philips de meme impedance et de même puissance qui sont déjà intégrées (avec les fils!!!!) sous la tapisserie , en respectant les polarités bien évidemment En effet le concept d'un produit devrait, à mon sens aussi tenir compte du besoin pour l'acheteur d'utiliser l'equipement sur une installation de cables HP déjà intégrés !! or cela ne semble pas etre pris en compte notemment pour la garantie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 Home Cinéma 5 enceintes
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3531 Home Cinéma 5 enceintes