Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.