Per tritare grossolanamente con ChopDrop

Il tritatutto Philips OnionChef utilizza una velocità ridotta ottimale per la tecnologia ChopDrop. In questo modo è possibile tagliare in pezzi asciutti e regolari le cipolle e altri ingredienti delicati, come zucchine, uova bollite, sedano, mozzarella, nonché ingredienti duri come ad esempio frutta a guscio, carote e molto altro ancora. Ideale per le tue ricette quotidiane preferite e per i soffritti, gli antipasti (salsa messicana, tzatziki), le salse, i risotti e molto altro ancora!