Apertura inserimento cibo regolabile da S a XL

Con l'apertura di inserimento cibo regolabile da S a XL del SaladMaker Philips hai il controllo ottimale degli ingredienti che vuoi lavorare per ottenere il risultato desiderato. L'apertura di inserimento S è perfetta per ingredienti sottili, come le carote, mentre quella XL è ideale per ingredienti più grandi, come le patate, poiché riduce al minimo la necessità di pretagliare.