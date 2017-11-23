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Soluzione di pulizia Jet Clean

HQ200/03

4.3
| (64) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura pulita
Un rasoio pulito garantisce prestazioni di rasatura ottimali. Usa la soluzione Philips Jet Clean HQ200/03 con il sistema Jet Cleaning per una pulizia accurata delle testine di rasatura Philips.
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Per prestazioni ottimali

Rasatura pulita

  • Pulizia e lubrificazione

  • Profumo Cool Breeze

Per prestazioni di rasatura ottimali

Per prestazioni di rasatura ottimali

Soluzione Jet Clean per una manutenzione ottimale; dopo la pulizia, la testina di rasatura è come nuova.

Per una pulizia approfondita

Dopo la pulizia, le testine di rasatura del rasoio elettrico Philips sono caratterizzate da un odore, da prestazioni e da un look nuovo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

64

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

2

23/11/2017

Italia

Italia

Un ottimo prodotto ed un ottimo servizio clienti

Ho acquistato già altre volte questo ottimo prodotto e in questa ultima occasione ho avuto anche un piccolo disguido dovuto alla ricezione di una quantità errata anziche 8 pezzi me ne sono stati consegnati 7. Ho contattato il numero verde del servizio clienti e prontamente dopo qualche giorno mi hanno mandato l'ottavo pezzo mancante. Complimenti alla philips e alla gestione del cliente sempre in primo piano

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ200/50 Soluzione di pulizia Jet Clean

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08/01/2014

Italia

Italia

introvabile nella mia città

il prodotto è eccezionale nulla da dire, purtroppo ho provato ad acquistarlo, avendo finito il flaccone in dotazione, ma è impossibile da reperire e il centro assistenza di zona si lamenta che più volte ne ha fatto richiesta, ma mai ne ha avuto come fornitura e mi ha consigliato di comprarlo in rete con spese di spedizione aggiuntive pagandolo il doppio unica soluzione apparentemente conveniente acquistare 6 confezioni nel Regno Unito con notevole risparmio. Perchè devo mandare i miei soldi in un altro stato piuttosto che far guadagnare un povero e onesto commerciante della mia città Italiana? Sapete darmi una spiegazione plausibile?

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09/10/2013

Italia

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ottimo

ottimo prodotto per la pulizia, facile da usare, e funziona veramente

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