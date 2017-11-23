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Fuori produzione
Pulizia e lubrificazione
Profumo Cool Breeze
Soluzione Jet Clean per una manutenzione ottimale; dopo la pulizia, la testina di rasatura è come nuova.
Dopo la pulizia, le testine di rasatura del rasoio elettrico Philips sono caratterizzate da un odore, da prestazioni e da un look nuovo.
4.3
su 5
64
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
PILU69
23/11/2017
Italia
Un ottimo prodotto ed un ottimo servizio clienti
Ho acquistato già altre volte questo ottimo prodotto e in questa ultima occasione ho avuto anche un piccolo disguido dovuto alla ricezione di una quantità errata anziche 8 pezzi me ne sono stati consegnati 7. Ho contattato il numero verde del servizio clienti e prontamente dopo qualche giorno mi hanno mandato l'ottavo pezzo mancante. Complimenti alla philips e alla gestione del cliente sempre in primo piano
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ200/50 Soluzione di pulizia Jet Clean
Sì, consiglio questo prodotto
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idraulico69
08/01/2014
Italia
introvabile nella mia città
il prodotto è eccezionale nulla da dire, purtroppo ho provato ad acquistarlo, avendo finito il flaccone in dotazione, ma è impossibile da reperire e il centro assistenza di zona si lamenta che più volte ne ha fatto richiesta, ma mai ne ha avuto come fornitura e mi ha consigliato di comprarlo in rete con spese di spedizione aggiuntive pagandolo il doppio unica soluzione apparentemente conveniente acquistare 6 confezioni nel Regno Unito con notevole risparmio. Perchè devo mandare i miei soldi in un altro stato piuttosto che far guadagnare un povero e onesto commerciante della mia città Italiana? Sapete darmi una spiegazione plausibile?
Sì, consiglio questo prodotto
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daniele71
09/10/2013
Italia
ottimo
ottimo prodotto per la pulizia, facile da usare, e funziona veramente
Sì, consiglio questo prodotto
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